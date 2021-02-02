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الصحة العالمية: تونس والفلسطينيون من بين أوائل الحاصلين على اللقاح ضمن مبادرة "كوفاكس"

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الصحة العالمية: تونس والفلسطينيون من بين أوائل الحاصلين على اللقاح ضمن مبادرة "كوفاكس" الصحة العالمية: تونس والفلسطينيون من بين أوائل الحاصلين على اللقاح ضمن مبادرة "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

12:56 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

جنيف - (ا ف ب)
أفاد مدير عمليات الطوارئ بمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، بأن الأراضي الفلسطينية ستحصل على 37 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه فايزر/بايونتيك وتونس على 93600 جرعة، وذلك في إطار مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة والتحالف العالمي من أجل ضمان استفادة دول العالم من اللقاحات ضد جائحة (كوفيد-19).

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، مساء أمس الاثنين، إن الأراضي الفلسطينية وتونس ستستفيد من الدفعة الأولى من لقاحات التي توفرها مبادرة كوفاكس، لكن الدول الأكثر فقرًا في الشرق الأوسط تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير التطعيم مبكرًا.

وأفاد ريك برينان مدير عمليات الطوارئ بمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 37 ألف جرعة من لقاح (كوفيد-19) الذي تنتجه فايزر/بايونتيك، بدءا من منتصف فبراير الجاري، عبر مبادرة كوفاكس، في حين من المقرر أن تحصل تونس على 93600 جرعة.
ويوصي الأطباء بحصول كل شخص على جرعتين من اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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