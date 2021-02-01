أضرار غسل "فوطة الحمام" مرة واحدة فقط أسبوعيا على بشرتك

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

تتعرض المناشف الى الاستعمال اليومي بشكل كبير، لذلك لا يكفي غسلها مرة واحد فقط في الأسبوع لإبقائها نظيفة.

ويقول الدكتور فيليب تيرنو أستاذ علم الأحياء الدقيقة بكلية الطب بجامعة نيويورك، إنه عندما تغسل منشفة الحمام مرة واحدة أسبوعيا، ظنا منك أنها بهذه الطريقة ستكون نظيفة، فأنت تغسل بعض البكتيريا لكن البعض الآخر يظل عالقا، وذلك وفق ما أورد موقع "reader’ digest".

وبمجرد أن تكون البكتيريا على المنشفة تبدأ في التكاثر وتتراكم باستمرار مع استخدامك لها يوما بعد يوم، إذ تُحب البكتيريا البيئات المظلمة والرطبة لذلك تعيش في الحمام وبالمنشفة تحديدا.

وتنشيف بشرتك بـ"فوطة" متسخة تعرض بشرتك إلى ظهور حب الشباب والبثور، وهي من أسوأ أنواع العدوى التي يمكن أن تكون معرضا لها؛ فعندما تستخدم المنشفة بقوة فأنت تخدش بشرتك وهذه الشقوق الصغيرة جدا في جلدك -لا يمكن ملاحظتها- تمنح فرصة أكبر للبكتيريا للدخول الى بشرتك.

كيف تحافظ على المناشف نظيفة؟

اغسل منشفتك كل يومين أو ثلاثة حتى لا تسمح للبكتيريا أن تنتقل إلى بشرتك وتعرضها إلى المشاكل، إذ تنتقل بعد فترة من استعمالك للمناشف المتسخة وتعرض بشرتك إلى حب الشباب وأنت لا تعرف ما سبب ظهور الحبوب، لذلك يجب عليك غسلها باستمرار لحماية بشرتك.

وفي أغلب الأحيان عندما تغسل المناشف تظل البكتيريا متعلقة بها حتى مع الماء الساخن، والطريقة الصحيحة لغسلها هو وضعها في الغسالة في دورة كاملة وتركها في المجفف لمدة 45 دقيقة حتى تتأكد من أن كل الرطوبة ذهبت ولا توجد بكتيريا ضارة متعلقة بها.