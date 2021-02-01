★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ شبكة انحدار صرف صحي، لخدمة منطقة الدعايم بمدينة دمياط، وذلك بتكلفة قدرها ٨ ملايين جنيه.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الأعمال تتضمن إنشاء خطوط انحدار بطول ٣ كيلو متر تقريبًا، وكذا تنفيذ الوصلات المنزلية للمنطقة.

وبينت أن المشروع يغطي المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي. كما أكدت على قيام المحافظة والأجهزة المعنية بالعمل وفقًا لخطة محددة، لتغطية كافة المناطق غير المخدومة.​