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لخدمة "الدعايم".. تنفيذ صرف صحي جديدة بدمياط

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لخدمة "الدعايم".. تنفيذ شبكة صرف صحي جديدة بدمياط لخدمة "الدعايم".. تنفيذ صرف صحي جديدة بدمياط

مصراوي Masrawy

08:18 م الإثنين 01 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ انحدار صرف صحي، لخدمة منطقة الدعايم بمدينة دمياط، وذلك بتكلفة قدرها ٨ ملايين جنيه.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الأعمال تتضمن إنشاء خطوط انحدار بطول ٣ كيلو متر تقريبًا، وكذا تنفيذ الوصلات المنزلية للمنطقة.

وبينت أن المشروع يغطي المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي. كما أكدت على قيام المحافظة والأجهزة المعنية بالعمل وفقًا لخطة محددة، لتغطية كافة المناطق غير المخدومة.​

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