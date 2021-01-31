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النيابة تستمع للشهود بواقعة مقتل مسنة المعادي

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النيابة تستمع للشهود بواقعة مقتل مسنة المعادي النيابة تستمع للشهود بواقعة مقتل مسنة المعادي

مصراوي Masrawy

11:37 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، لشهود العيان في واقعة مقتل سيدة مسنة في منطقة المعادي، لسرقتها.

وقال شهود العيان إن المجني عليها سيدة مسنة تعيش بمفردها منذ فترة عقب زواج أولادها، وتعمل في مجال بيع الأعلاف، ويوم الواقعة عثروا على جثتها مخنوقة وبها آثار زرقان في منطقة الرقبة.

وتلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "انشراح. ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها قُتلت بهدف السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "كريم. ص"، 22 سنة، لسرقتها.

وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطه، وجاري مناقشته لمعرفة أسباب الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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