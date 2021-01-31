الأول في الفصل التشريعي الجديد.. تفاصيل مثول عبدالعليم داود أمام "قيم البرلمان"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تمسك النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بموقفه بشأن الاتهامات الموجهة له بالإساءة لأحد الأحزاب المصرية، في الوقت الذي قررت لجنة القيم تأجيل التحقيق لجلسة لاحقة تنتهي فيه لقرار نهائي بشأن النائب.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه حضر مع داود تحقيقات اللجنة بشأن أتهامه بحق الأغلبية النيابية، مشيرًا إلى أن داود نفى أي إساءة تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة أنه من أبناء إحدى مؤسسات الدولة وهو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك في حديثه عقب انتهاء تحقيقات لجنة القيم مع "داود"، مؤكدًا أن النائب أثبت أمام اللجنة أنه لم يخالف الدستور واللائحة، وأنه من النواب المخضرمين ويدرك ضوابط الحديث تحت القبة، ولم يرتكب ثمة أي مخالفة دستورية بشأن حديثه بالقاعة، مشيرًا إلى أن لجنة القيم ستخطره بقراراها في وقت لاحق.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد أولى اجتماعات لجنة القيم، والمعروفة بمحكمة النواب، لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة "داود"، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.