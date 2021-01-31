مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بترعة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع ناحية قرية اقصاص دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير الأمن اللواء حسن محمود إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة أجرة في ترعة بدائرة مركز المراغة نتيجة اصطدامها بدراجة نارية، ووجود متوفين ومصابين.

انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط مباحث مركز المراغة، وسيارات الإسعاف، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، حيث جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفيات، وتحرير محضر بالواقعة.