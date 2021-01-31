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جهاز تتبع لسيارات الصهريج.. تفاصيل خطة التحول الرقمي بقطاع البترول

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جهاز تتبع لسيارات الصهريج.. تفاصيل خطة التحول الرقمي بقطاع البترول جهاز تتبع لسيارات الصهريج.. تفاصيل خطة التحول الرقمي بقطاع البترول

مصراوي Masrawy

07:45 م الأحد 31 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه في إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، وضع رؤية وخطة تنفيذية مبنية على تصور شامل لقاعدة متكاملة للتحول الرقمي من خلال تحسين دورات وأنظمة العمل لتحقيق التكامل المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار.

وأكد الملا، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد، أنه تم تحقيق التكامل بين الشركات المختلفة على مستوى القطاع من خلال تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP بهدف تطوير وتحسين كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار.

ولفت إلى استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج والمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية من خلال تطبيق منظومة متابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود لحظيًا إلكترونيًا.

وأضاف وزير البترول، أن تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS، وتطبيق نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود بمحطات الوقود واستخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System، وتدشين بوابة تواصل قطاع البترول كنافذة رسمية للتواصل المستمر بين العاملين وتوفير مصدر موثوق للمعلومات.

وأشار الوزير إلى إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية 2030 في استراتيجية متكاملة ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة، إلى مزيج الطاقة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.​

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