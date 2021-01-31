البنتاجون يعلق العمل بخطة تقليح معتقلي جوانتانامو ضد كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (ا ف ب)

بعد أن أثار الإعلان موجة استياء، أعلن البنتاجون السبت تعليق العمل بخطة تلقيح معتقلي جوانتانامو ضد فيروس كورونا. وتضم القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو في كوبا معتقلي "الحرب الأمريكية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات إلى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأمريكيين، أعلن البنتاجون السبت تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي جوانتانامو لقاحات مضادة لكوفيد-19 وذلك على خلفية موجة الاستياء التي سببها الإعلان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في تغريدة على تويتر "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في جوانتانامو"، مضيفا "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".

وتضم القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو في كوبا معتقلي "الحرب الأمريكية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجنائها "على أساس تطوعي".

وجاء رد الفعل عنيفًا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونجرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر "أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين".

وقالت عضو الكونجرس عن نيويورك إليز ستيفانيك "إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في جوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأمريكيين القدامى والمتقدمين في السن".

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من وباء كوفيد-19 إذ سجلت 436 ألف وفاة ونحو 26 مليون إصابة.

وتعهد بايدن تلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم له في منصبه، لكن حتى الآن واجهت حملة التلقيح عثرات عدة بينها نقص إمدادات اللقاحات.

ووفقا لمسؤولي الصحة أعطت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 30 مليون جرعة لقاح من أصل 50 مليون تم توزيعها.