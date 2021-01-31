أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تقرير: الملكة إليزابيث تستضيف بايدن يونيو المقبل لتوطيد العلاقات بين البلدين

Print
تقرير: الملكة إليزابيث تستضيف بايدن يونيو المقبل لتوطيد العلاقات بين البلدين تقرير: الملكة إليزابيث تستضيف بايدن يونيو المقبل لتوطيد العلاقات بين البلدين

مصراوي Masrawy

07:14 م الأحد 31 يناير 2021

لندن - (أ ش أ):
كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد، النقاب أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا سوف تستضيف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في قصر بكنجهام في شهر يونيو المقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الملكة إليزابيث من المقرر أن تستضيف بايدن وغيره من الزعماء برفقة أمير ويلز ودوقة كورنول ودوق ودوقة كمبردج قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في يونيو المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطط التي وضعها المسؤولون الملكيون والحكوميون البريطانيون بهدف توطيد "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة وأمريكا.
ومن المرجح أن تكون أجواء استقبال بايدن في قصر بكنجهام مختلفة عن زيارة سلفه دونالد لبريطانيا في 2018، عندما استقبلته الملكة إليزابيث بمفردها، بعدما رفض الأمير تشارلز والأمير ويليام المشاركة في مراسم استقباله.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية