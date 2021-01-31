تقرير: الملكة إليزابيث تستضيف بايدن يونيو المقبل لتوطيد العلاقات بين البلدين

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لندن - (أ ش أ):

كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد، النقاب أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا سوف تستضيف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في قصر بكنجهام في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الملكة إليزابيث من المقرر أن تستضيف بايدن وغيره من الزعماء برفقة أمير ويلز ودوقة كورنول ودوق ودوقة كمبردج قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في يونيو المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطط التي وضعها المسؤولون الملكيون والحكوميون البريطانيون بهدف توطيد "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة وأمريكا.

ومن المرجح أن تكون أجواء استقبال بايدن في قصر بكنجهام مختلفة عن زيارة سلفه دونالد ترامب لبريطانيا في 2018، عندما استقبلته الملكة إليزابيث بمفردها، بعدما رفض الأمير تشارلز والأمير ويليام المشاركة في مراسم استقباله.