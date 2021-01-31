أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

لبنان.. دياب يعد بإحباط مخطط العابثين بأمن طرابلس

Print
لبنان.. دياب يعد بإحباط مخطط العابثين بأمن طرابلس لبنان.. دياب يعد بإحباط مخطط العابثين بأمن طرابلس

جي بي سي نيوز :- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن الإدانة لا تكفي لتعويض طرابلس ما دفعته من أثمان بتوظيف ساحاتها في توجيه الرسائل السياسية، مشددا على أنه سيتم إحباط مخطط العابثين.

وأضاف دياب في بيان أن "خسارة طرابلس لا تقتصر على محاولة طمس تراثها وتاريخها، وإنما في العبث والشغب الذي أراد تشويه صورتها".

وقال إن "المجرمين الذين أحرقوا بلدية طرابلس، وحاولوا إحراق المحكمة الشرعية، وعاثوا فسادا في المدينة، إنما عبروا عن حقد أسود دفين على طرابلس".

وشدد دياب على أن "التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين، بالقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه، والتحدي أيضا بفتح تحقيق يحدد المسؤوليات في السماح بهذا التمادي باستباحة شوارع طرابلس ومؤسساتها، كما التحدي الذي نلزم به أنفسنا، هو بأننا سنحبط مخطط العابثين، من خلال وعد بالعمل سريعا على إعادة تأهيل مبنى بلدية طرابلس".

وكان محتجون مناهضون للحكومة، أضرموا ليل الخميس/ الجمعة في طرابلس شمال لبنان النار في مبنى بلدية المدينة، في اليوم الرابع من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

من جهته، قال رئيس المكلف سعد الحريري إن "ما حصل في مدينة طرابلس جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أن الرئيس ميشال عون طلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع الأمني في البلاد، على خلفية الاحتجاجات الشعبية في طرابلس ومدن أخرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

المبعوثة الأممية إلى ليبيا: على الحكومة المقبلة الحصول على ثقة البرلمان خلال 21 يوما

المبعوثة الأممية إلى ليبيا: على الحكومة المقبلة الحصول على ثقة البرلمان خلال 21 يوما

الحكومة تحسم الجدل بشأن أنباء رفع سعر رغيف الخبز الشهر المقبل

الحكومة تحسم الجدل بشأن أنباء رفع سعر رغيف الخبز الشهر المقبل

شركاء التنمية يشيدون بموافقة الحكومة المصرية على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

شركاء التنمية يشيدون بموافقة الحكومة المصرية على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

شبكة عيون الإخبارية