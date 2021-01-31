أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

إطلالات اليوم: هنا الزاهد تخطف الأنظار.. وميرهان حسين جريئة

Print
إطلالات اليوم: هنا الزاهد تخطف الأنظار.. وميرهان حسين جريئة إطلالات اليوم: هنا الزاهد تخطف الأنظار.. وميرهان حسين جريئة

مصراوي Masrawy

06:30 م الأحد 31 يناير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

-منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي سويت شيرت باللون الكاشمير، مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

-ميرهان حسين:

طلت الفنانة ميرهان حسين بفستان قصير باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد ببلوفر باللون الأسود وهوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-زينب غريب:

ظهرت الفنانة زينب غريب بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

-مي سليم:

كما ارتدت أيضا الفنانة مي سليم بلوفر باللون البيج مع بنطلون جينيز فاتح وبالطو باللون البيج، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج والبني، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-إيمان العاصي:

طلت الفنانة إيمان العاصي بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-داليا مصطفى:

أما الفنانة داليا مصطفى طلت بسويت شيرت باللوني النبيتي والكاشمير مع بنطلون باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية