إطلالات اليوم: هنا الزاهد تخطف الأنظار.. وميرهان حسين جريئة

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

-منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي سويت شيرت باللون الكاشمير، مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

-ميرهان حسين:

طلت الفنانة ميرهان حسين بفستان قصير باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد ببلوفر باللون الأسود وهوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-زينب غريب:

ظهرت الفنانة زينب غريب بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

-مي سليم:

كما ارتدت أيضا الفنانة مي سليم بلوفر باللون البيج مع بنطلون جينيز فاتح وبالطو باللون البيج، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج والبني، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-إيمان العاصي:

طلت الفنانة إيمان العاصي بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-داليا مصطفى:

أما الفنانة داليا مصطفى طلت بسويت شيرت باللوني النبيتي والكاشمير مع بنطلون باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.