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23 وفاة و 641 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

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23 وفاة و 641 اصابة جديدة بكورونا في الاردن 23 وفاة و 641 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سجلت (641) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (354) في محافظة العاصمة عمّان.

- (122) في محافظة إربد، منها (19) في الرمثا.

- (65) في محافظة البلقاء.

- (36) في محافظة الزرقاء.

- (27) في محافظة المفرق.

- (12) في محافظة الكرك.

- (10) في محافظة عجلون.

- (8) في محافظة جرش.

- (6) في محافظة العقبة.

- (1) في محافظة معان.

- (0) في محافظة مأدبا.

- (0) في محافظة الطفيلة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (325,674) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7819) حالة.

- سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4304) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (52) حالة، فيما غادرت (27) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (392) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (338) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (122) بنسبة إشغال (14%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (55) بنسبة إشغال (6%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (957) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (313,551) حالة.

- تمّ إجراء (15,605) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,844,913) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.11%).

جي بي سي نيوز

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