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خطة ذكية من "واتساب" لمنع هروب مستخدميه

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خطة ذكية من "واتساب" لمنع هروب مستخدميه خطة ذكية من "واتساب" لمنع هروب مستخدميه
حملة لتهدئة مخاوف مستخدميه بشأن الخصوصية

خطة ذكية من

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة ذكية أطلقها تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"؛ لمنع هروب مستخدميه من المنصة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن "واتساب" أطلق حملة باستخدام خاصية "القصص"، لتهدئة مخاوف مستخدميه بشأن الخصوصية.

وتهدف تلك الخطة من "واتساب" التي انطلقت من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند إلى باقي دول العالم، لمنع هروب مستخدميه إلى تطبيقات دردشة منافسة.

وقال المتحدث باسم "واتساب" إن استخدام تلك الطريقة يسعى للكشف عن "المعلومات الخاطئة والمربكة" المحاطة بتغيير سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

وتسبّب تغيير سياسة الخصوصية في "واتساب" واللغط المحاط حولها، في هروب الملايين من مستخدمي "واتساب" إلى تطبيقات منافسة، مثل "سيغنال" و"تيليغرام".واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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