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حرارة ترتفع وتنخفض.. "الحصيني" يبشّر بـ "شتوية ممطرة" محدّداً موعدها

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قال: حالة يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية تستمر أياماً وتغطي مناطق عدة

حرارة ترتفع وتنخفض..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة شتوية ممطرة من الأربعاء 1442/6/21هـ -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أياماً.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسبقها ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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