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المراكز الأمريكية: وزعنا نحو 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

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المراكز الأمريكية: وزعنا نحو 50 مليون جرعة من لقاح كورونا المراكز الأمريكية: وزعنا نحو 50 مليون جرعة من لقاح كورونا
جونز هوبكنز: إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ26 مليونًا

المراكز الأمريكية: وزعنا نحو 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها وزعت حوالى 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد، وأنه تم تطعيم نحو 30 مليون شخص.

وأوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا".

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونًا.

وأشارت إحصائيات الجامعة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 438452؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 26022247.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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