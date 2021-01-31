أخبار عاجلة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة -
"في يوم وليلة".. وزير الآثار: السياحة تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور كورونا -
"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة -
الحكومة تكشف حقيقة خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم الشهري -
"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر -
بعد اغتيال معارض لحزب الله.. تغريدة "بلا أسف" لنجل نصرالله تثير الجدل -
بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى الغربية -
صرف تعويضات لـ31 مواطنًا من سكان الشريط الحدودي برفح -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 65 ألف متعاقد في أسوان -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والمرتفعات

Print
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والمرتفعات "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والمرتفعات
ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صندوق النقد: السعودية تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 بالمائة في 2021

صندوق النقد: السعودية تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 بالمائة في 2021

فوق الـ59 دولارًا.. برميل "برنت" يسجل أعلى مستوى في نحو عام

فوق الـ59 دولارًا.. برميل "برنت" يسجل أعلى مستوى في نحو عام

مكة.. إغلاق 25 مقهى ومنشأة تجارية غير ملتزمة بالاحترازات

مكة.. إغلاق 25 مقهى ومنشأة تجارية غير ملتزمة بالاحترازات

عيادات مستشفى "سراة عبيدة" تخدم أكثر من 16 ألف مستفيد خلال 2020

عيادات مستشفى "سراة عبيدة" تخدم أكثر من 16 ألف مستفيد خلال 2020

شبكة عيون الإخبارية