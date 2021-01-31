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اليوم.. وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3" (صور)

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اليوم.. وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3" (صور) اليوم.. وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3" (صور)

مصراوي Masrawy

07:00 ص الأحد 31 يناير 2021

​​تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في السادسة مساء اليوم الأحد، من حي "الأسمرات 3" قوافل المسرح المتنقل والتي تشمل 6 محافظات هي القاهرة، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بجنوب سيناء، قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق بأسيوط، قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتستقر المسارح في كل قرية من 3 إلى 4 أيام ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت عبدالدايم إن قوافل المسارح المتنقلة تغطي كافة الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي لمختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأضافت: "هذه القوافل وسيلة مستحدثة لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030"، مؤكدة أنها أحد أذرع تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن.

والمسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة ألوان الإبداع التي تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة واشهر الشخصيات التي تنتمي لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية إلى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب وندوات توعوية ومحاضرات ثقافية عن رموز مصر.

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