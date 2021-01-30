بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب ٦ أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نقل على جانب الطريق، دائرة مركز شرطة أخميم في محافظة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة نقل بمدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.

تبين إصابة: بشاير عبدالوهاب أحمد ٢٥ عامًا، فرحة مبارك محمد ٢١ عامًا، نرمين صابر قدري ٤ أعوام، علي قدري قاسم ١٢ عامًا، قدري قاسم عبداللاه ٦٢ عامًا، رحمة صابر قدري البالغة من العمر عامين، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.