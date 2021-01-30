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​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا

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​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا ​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا

مصراوي Masrawy

10:51 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة طيران الأردنية زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة إلى عمّان، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، أيام السبت والاثنين والخميس اعتبارًا من 6 فبراير المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة .

وقالت الشركة، إنه بناء على القرارات الصادرة من المملكة الأردنية بإيقاف عمل المنصة الإلكترونية مؤقتًا، سيتم تحصيل فحص تحليل كورونا من جميع المسافرين إلى الأردن بمطار القاهرة الدولي، وقيمتها 40 دولار أمريكي ما يعادل 650 جنيهًا مصريًا، حيث لن يسمح للركاب بإنهاء إجراءات السفر قبل سداد المبلغ، بحسب تعليمات السلطات الأردنية.

وأوقفت الأردنية العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوًا، والاكتفاء بإحضار فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) نتيجته سلبية خلال 72 ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، ويعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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