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حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي

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حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي

شهد نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر وجود المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي إيرفي رينارد برفقة مساعديه.

ويأتي وجود إيرفي رينارد في استاد الملك فهد الدولي لمتابعة مباراة الهلال والنصر من أجل مشاهدة لاعبي الفريقين عن كثب قبل إعلان تشكيلة الأخضر استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتَين السابعة والثامنة من مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين في شهر مارس القادم.

وسيقابل الأخضر نظيره اليمني يوم الخميس الخامس والعشرين من مارس المقبل قبل أن يواجه منتخب سنغافورة يوم الثلاثاء 30 مارس.

وكانت هذه المباريات قد تأجلت بسبب تأثيرات جائحة المستجد (كوفيد-19) قبل أن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحديد المواعيد الجديدة.

يُشار إلى أن منتخب أوزبكستان يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط من مبارياتها الخمس الأولى متقدمًا على نظيره بفارق نقطة واحدة، مع وجود مباراة أقل لفريق المدرب هيرفي رينارد.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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