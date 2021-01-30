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بارك اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لجماهير فريقه تحقيق لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على الغريم التقليدي لفريقه (الهلال) مساء اليوم.

وانتهت مباراة الديربي بين الفريقين بفوز النصر بثلاثية نظيفة، أدمى بها شباك الهلاليين؛ ليتوَّج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وقال حمدالله عقب الفوز: "مباراة اليوم أثبتت أننا الفريق الأقوى في كرة القدم السعودية، وأن النصر خُلق ليتوَّج بالألقاب".

وتابع: "كنا نعلم أننا سنفوز بالمباراة بعدما عرفنا قوة شخصية الحكم. وهذا ما كان ينقصنا في المباريات السابقة".النصر عبدالرزاق حمدالله السوبر السعودي كأس السوبر الهلال كأس السوبر السعودي