​بعد تأجيل عودة الطيران.. مصدر حكومي يكشف مصير العمرة والحج هذا العام

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر حكومي، مصير موسمَي العمرة والحج هذا العام؛ عقب قرار المملكة العربية السعودية تأجيل عودة الطيران وفتح المنافذ البرية والبحرية بشكل كامل إلى 17 مايو المقبل.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن هناك نية لإلغاء موسم العمرة للعام الجاري؛ نتيجة الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تجتاح العالم، مع الاستعداد لموسم الحج المقبل.

وتابع المصدر: "لا اعتقد أن رحلات العمرة ستبدأ هذا العام؛ حيث يسعى الجانب السعودي للحفاظ على موسم الحج المقبل، وبالتالي لن تكون هناك مجازفة للعمل في موسم العمرة الحالي؛ لأنه لو بدأ العمل في العمرة ووقع أي مكروه بين المعتمرين خلال شهرَي شعبان ورمضان، وزادت أعداد المصابين، فلن يتم العمل في الحج".

وأشار المصدر إلى أن الجانب السعودي يسعى للحفاظ على موسم الحج والحجاج، ولن يكون هناك نوع من المجازفة في العمرة، لافتًا إلى أن الأعداد الحالية في العمرة بالمملكة عبارة عن زيارات فردية فقط لا غير.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل في المملكة، ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين 17 مايو 2021م بدلًا من 31 مارس.

وتسود حالة من الغموض حول موسم العمرة الجديد؛ بسبب ضبابية المشهد الحالي بالنسبة إلى المواطنين؛ نتيجة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث كان مقررًا أن يبدأ الموسم مع انطلاق العام الجديد، كما حددت من قبل السلطات السعودية التي وضعت مصر ضمن المرحلة الرابعة في المراحل التدريجية لانطلاق رحلات العمرة خلال شهر يناير الحالي، إلا أن شدة تداعيات الموجة الثانية من كورونا أدت إلى تأجيل اتخاذ قرار واضح بشأن موسم العمرة، كما أسهمت أيضًا في توقف العديد من الرحلات السياحية الخارجية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن قرار استئناف رحلات العمرة يعود إلى اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وتترقب ما يقرب من 3 آلاف شركة سياحة صدور الضوابط المصرية، التي ستقررها وزارة السياحة لإلزام الشركات بتنفيذها ومراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات السعودية للحفاظ على زوار بيت الله الحرام.

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