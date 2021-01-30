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الجامع الأزهر يعلن نتائج اختبارات الأروقة في القرآن الكريم

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الجامع الأزهر يعلن نتائج اختبارات الأروقة في القرآن الكريم الجامع الأزهر يعلن نتائج اختبارات الأروقة في القرآن الكريم

مصراوي Masrawy

10:25 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات المستوى الأول للفروع الخارجية بالقاهرة والمحافظات برواق القرآن الكريم، حيث بلغت نسبة النجاح 74%، بحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، والدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر.

جدير بالذكر أن الجامع الأزهر أجرى هذه الاختبارات في 12 فرعًا من الفروع الخارجية لرواق القرآن الكريم بالقاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر وحرصه على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع في جميع محافظات لتعلم القرآن الكريم وحفظه وأحكامه.

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