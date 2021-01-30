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"مدني جازان": سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية بالقرب من "مستشفى الحرث العام"

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لم ينتج منه أية إصابات أو أضرار.. وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأضاف أنه بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبيّن أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار -ولله الحمد-، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الدفاع المدني جازان مدني جازان محافظة الحرث مستشفى الحرث العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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