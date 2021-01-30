أخبار عاجلة

التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين -
"أمن الطرق" يغلق طريق "تبوك- ضباء" بسبب سوء الأحوال الجوية -
بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد -
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا" -
المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ -
بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور -
"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة -
الفنان إدوارد يكشف كواليس الحلقات الأخيرة بمسلسل "لؤلؤ" -
"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022

Print
أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022 أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022
"سبان" دافع عن نتائج الحصول على الأمصال

أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022

ذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم (السبت)، أن ألمانيا تطلب لقاحات لعام 2022 في حالة الحاجة إلى جرعات منتظمة أو معززة للحفاظ على مناعة السكان ضد أنواع المستجد، وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

وقال "سبان": "نحن الآن نطلب بالفعل المزيد من اللقاحات لعام 2022، ليكون لدينا على الأقل بعض اللقاحات في متناول اليد".

وأضاف: "لا أحد يعرف ما إذا كنا سنحتاج إلى معزز مع زيادة طاقات الإنتاج الآن، سنطلب اللقاحات كإجراء احترازي، إذا لم نكن بحاجة إليهم، فهذا جيد، لكن إذا احتجناهم فسيكونون متاحين".

ودافع "سبان" - بحسب "رويترز"- عن التقدم المحرز في شراء اللقاحات وإدارتها، مبينًا أن 2.3 مليون من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا قد تلقوا بالفعل جرعة.

واجهت الحكومات الأوروبية انتقادات بشأن اختناقات العرض والإنتاج، حيث أعلنت شركات تصنيع اللقاحات فايزر ومودرنا واسترازينيكا عن تخفيضات في أحجام التسليم تمامًا كما كان من المتوقع أن تزيد الإنتاج.لقاح كورونا ألمانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

د. أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة يوضح سبب تكرر إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا

د. أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة يوضح سبب تكرر إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا

من مصر| د. أسامة حمدي يوضح كيف ينتهي فيروس كورونا.."كل ما هيتحور هيضعف أكتر"

من مصر| د. أسامة حمدي يوضح كيف ينتهي فيروس كورونا.."كل ما هيتحور هيضعف أكتر"

من مصر| أستاذ أمراض باطنة بجامعة هارفارد الأمريكية يوضح العوامل المؤثرة لفيروس كورونا على الإنسان

من مصر| أستاذ أمراض باطنة بجامعة هارفارد الأمريكية يوضح العوامل المؤثرة لفيروس كورونا على الإنسان

شبكة عيون الإخبارية