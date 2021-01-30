إطلالات اليوم: درة تخطف الأنظار..وهيدي كرم جريئة

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

-درة:

ارتدت الفنانة درة سويت شيرت باللون الأسود مزيناً بطبعات باللون الذهبي مع بنطلون جينيز بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-مي سليم:

طلت الفنانة مي سليم ببلوزة باللون المسطردة بأكمام شفافة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

-ميرهان حسين:

ظهرت الفنانة ميرهان حسين ببدلة باللون الرصاصي، بأكمام وأزرار من الأمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-نوال الزغبي:

تألقت المطربة نوال الزغبي ببلوزة باللون الأسود، كت وبدون أكمام، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-أماني كمال:

كما ارتدت الفنانة أماني كمال فستان باللون التركواز، كت وبدون أكمام، ومزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدات مكياجا هادئا، وارتدت اكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور، وتركت شعرها منسدلا.

-هيدي كرم:

طلت الفنانة هيدي كرم بفستان باللون الأخضر الفاتح، كت وبدون أكمام، ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.