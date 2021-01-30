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بفستان قصير وجاكيت رجالي.. درة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

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بفستان قصير وجاكيت رجالي.. درة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بفستان قصير وجاكيت رجالي.. درة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

مصراوي Masrawy

01:16 م السبت 30 يناير 2021

كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام"، إذ تحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة درة بإطلالة أنيقة وجذابة ومميزة، إذ ارتدت فستاناً قصيرا باللون الأبيض، شفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها بليزر باللون الرصاصي، بقصة رجالية، وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل.

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