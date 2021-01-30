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​برلماني يطالب بتشغيل مستشفى أبو كبير الجديد: "يخدم 600 ألف نسمة"

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​برلماني يطالب بتشغيل مستشفى أبو كبير الجديد: "يخدم 600 ألف نسمة" ​برلماني يطالب بتشغيل مستشفى أبو كبير الجديد: "يخدم 600 ألف نسمة"

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 30 يناير 2021

تقدم اللواء عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، عن دائرة أبوكبير، بثلاث بيانات لوزيرة الصحة حول سبب عدم تنفيذ بناء مستشفى أبوكبير الجديد حتى الآن رغم أنه يخدم قطاع كبير من المواطنين.

وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن مركز أبو كبير من أكبر مدن محافظة الشرقية، ويزيد عدد السكان فيه على أكثر من 600 ألف مواطن، وهو ما يتطلب سرعة البدء في بناء المستشفى لتطوير المنظومة الصحية، والعمل على توفير العلاج للمواطنين.

وأوضح لاشين، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير العدل لتطوير الشهر العقاري بمحكمة أبوكبير، فضلًا عن تقديم طلب آخر لوزير النقل والمواصلات حول عدم استكمال ازدواج طريق "أبوكبير / هيهيا / الزقازيق" مؤكدًا أن ذلك الطريق يعرف بين المواطنين بـ"طريق الموت" لكثرة الحوادث اليومية عليه.

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