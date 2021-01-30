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" القضاء الإداري" ينظر دعوى وقف زيادة الكهرباء الجديدة

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" القضاء الإداري" ينظر دعوى وقف زيادة اسعار الكهرباء الجديدة " القضاء الإداري" ينظر دعوى وقف زيادة الكهرباء الجديدة

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 30 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، ادعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠ لسنه ٢٠٢٠الصادر في ٩ يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقه الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارآ من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زياده الكهرباء.

جاء ذلك في الدعوي أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وأضافت الدعوى، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، ولكنها حق وواجب على دولتنا ، وينبغي أن تعامل الدولة كل من المستثمرين والمواطنين على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.

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