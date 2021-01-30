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اليوم.. للطيران تسيّر 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب اليوم.. للطيران تسيّر 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 67 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، أكرا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، أمستردام، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، جدة، الخرطوم، عمّان، القصيم، الشارقة، أديس أبابا، أربيل) و19 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.

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