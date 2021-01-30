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البابا تواضروس يبحث أوضاع الكنيسة في قطر وجنوب السودان

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البابا تواضروس يبحث أوضاع الكنيسة في قطر وجنوب السودان البابا تواضروس يبحث أوضاع الكنيسة في قطر وجنوب السودان

مصراوي Masrawy

01:47 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- مينا غالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجمعة، الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوى أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة قطر.

فى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم أيضا، الراهب القس أثناسيوس آفا مرقس كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة جنوب السودان، الذى قدم تقريرًا عن أنشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك.

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