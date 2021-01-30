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"ذو القرنين" ينقلب على "".. خيانة ووعد لم يتحقق

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"ذو القرنين" ينقلب على "ترامب".. خيانة ووعد لم يتحقق "ذو القرنين" ينقلب على "".. خيانة ووعد لم يتحقق
أعلن استعداده للشهادة ضده في المحاكمة القادمة

بعد أن تخلى عنه بعض النواب الجمهوريين وصوتوا لقرار عزله في مجلس النواب الأمريكي، ها هو "ذو القرنين" المقتحم الشهير لمبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي ينقلب هو الآخر على الرئيس السابق دونالد ، معلناً استعداده للشهادة ضده في المحاكمة القادمة في الكونجرس.

وبحسب المحامي الشخصي للمتهم، فإن جايك أنجيلي، الرجل الذي ذاع صيته أثناء اقتحام الكونجرس بسبب ملابسه الغريبة، على استعداد للشهادة ضده، بعد أن شعر بالخيانة لعدم حصوله على عفو رئاسي من قبل "ترامب" قبل مغادرته البيت الأبيض بحسب وعده له.

وبحسب ما ذكره المحامي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه لم يتحدث بعد إلى أي من النواب حول عرض شهادة "أنجيلي"، كما لم يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد على ما إذا كان سيتم السماح للشهود خلال المحاكمة.

وأشار المحامي ألبرت واتكينز إلى أنه من المهم أن يسمع أعضاء مجلس الشيوخ صوت شخص يزعم أن "ترامب" حرضه على الاقتحام. وأضاف "واتكينز" أن "أنجيلي" مغرم بشدة بالرئيس السابق، لكنه شعر بالخيانة بعدما تخلى "ترامب" عنه، وتجاهل منحه عفو رئاسي، كان كفيل بإخراجه من السجن، وإجهاض محاكمته.

ومن المقرر أن يحاكم "ذو القرنين" يوم الجمعة في واشنطن العاصمة. حيث يواجه تهم الإخلال بالنظام المدني، وعرقلة إجراءات رسمية، والسلوك غير المنضبط في مبنى محظور، إضافة إلى التظاهر في مبنى الكابيتول.

فيما يُنتظر أن تجري محاكمة الرئيس السابق في الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم، وذلك بتهمة "التحريض على التمرد".الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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