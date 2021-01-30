"روكنا" الإيرانية: احتمال سقوط طائرة تركية فوق مطار طهران الدولي

★ ★ ★ ★ ★

ناشطون قالوا إنهم لم يسمعوا هذه الصفارات منذ الحرب العراقية - الإيرانية

كشفت وكالة روكنا الإيرانية أمس السبت عن احتمالية سقوط طائرة تركية فوق مطار طهران الدولي، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أشارت قناة العربية في خبر عاجل إلى تداول أنباء عن انقطاع الكهرباء جنوب طهران قرب مطار الخميني تزامنًا مع صفارات الإنذار، فيما قال ناشطون إيرانيون إنهم لم يسمعوا مثل صوت هذه الصفارات منذ الحرب العراقية - الإيرانية.

وذكرت مواقع مقربة من النظام الإيراني أن هناك خللاً حدث في طائرة تركية قبل هبوطها بطهران، فيما أشارت مصادر لـ"العربية" إلى أنه تم إيقاف رحلات مطار الخميني، وتحويلها إلى وجهات أخرى.إيران