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إعصار كورونا يتواصل بالولايات المتحدة بــ 158,598 إصابة و3,993 وفاة

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إعصار كورونا يتواصل بالولايات المتحدة بــ 158,598 إصابة و3,993 وفاة إعصار كورونا يتواصل بالولايات المتحدة بــ 158,598 إصابة و3,993 وفاة
فيما سجلت إيطاليا 477 وفاة بالفيروس و13574 حالة جديدة

إعصار كورونا يتواصل بالولايات المتحدة بــ 158,598 إصابة و3,993 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 158,598 إصابة مؤكدة و3,993 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصاءاتها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 25,615,268 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 431,619 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت إيطاليا 477 وفاة جديدة و13574 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم, أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 87858، والحصيلة الإجمالية للإصابات 529 ألف حالة.أمريكا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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