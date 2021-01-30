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.. مزاح عروس مع عريسها ينتهي بصدمة مؤلمة على وجهها

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فيديو .. مزاح عروس مع عريسها ينتهي بصدمة مؤلمة على وجهها .. مزاح عروس مع عريسها ينتهي بصدمة مؤلمة على وجهها
أمام جمهور الحضور في حفل زفاف

فيديو .. مزاح عروس مع عريسها ينتهي بصدمة مؤلمة على وجهها

كشفت لحظة خاطفة أثناء حفل زفاف بأمريكا لمحة مهمة عن شخصية العريس حينما أرادت عروسه المزاح معه أمام جمهور الحضور، الذين صدمهم رد فعل العريس القوي والمؤلم.

وتحت عنوان "طلقي هذا العدواني.. ما حدث جرس تحذير خطير"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "حدثت الواقعة الغريبة أثناء حفل زفاف بمدينة كينجستون ‏ في ولاية تينيسي الأمريكية. وقد بثت العروس كيلسي كارسون مشاهد من حفل الزفاف على موقع العلاقات الاجتماعية (تيك توك). وظهرت العروس في بداية الفيديو وهي تحاول ممازحة عريسها توني وهي تضع بعض التورتة على فمه ووجهه وسط ضحكات الحاضرين، لكن في صدمة للجميع بدا على العريس نوع من الغضب، وحمل التورتة الضخمة المكونة من ثلاث طبقات، ولطم بها وجه العروس، حتى سقطت التورتة محطمة على الأرض، وتعثرت العروس في الكراسي القريبة، بينما كان العريس يتراجع وهو يضحك، ومعها ضجت القاعة بالضحكات والصراخ".

وقد أثار الفيديو، الذي شاهده أكثر من 2.8 مليون شخص، الكثير من القلق. وكان رد فعل العريس توني هو ما تسبب في إثارة الضجة عبر الإنترنت؛ إذ وصفه الكثيرون بأنه "عدواني"، و"ما حدث جرس تحذير خطير للعروس".

يقول أحد المعلقين: "إنه عدواني ومخيف، ويفعل هذا بارتياح أمام أسرته وأصدقائه". ويقول آخر: "ما حدث جرس تحذير خطير.. وقد تسبب العريس بالحرج للعروس". ويقول أحد المعلقين: "طلِّقيه.. واهربي منه". وقال رابع: "إن كان قد فعل هذا أمام الناس فماذا سيفعل خلف الأبواب المغلقة؟".

ومع ذلك يرى آخرون أن رد فعل العريس توني كان مزحة ممتعة غير ضارة.. يقول أحد المعلقين: "لماذا يلومه الجميع؟ رغم أني لا أتفق مع رد فعل توني على الإطلاق، لكن العروس لم تكن بريئة فيما فعلت". كما استشهد آخرون بما كتبته العروس كيلسي؛ إذ قالت: "التورتة لا تؤذي أي شخص أبدًا. أنا أخطأت حينما بدأت هذا المزاح من البداية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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