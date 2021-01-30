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الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة

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الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة
في ميسرة "التلال السود" في مديرية باقم بالمحافظة

الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة

قُتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه لعملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد هلال العباسي: "إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة، قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة (التلال السود) في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية".

وأضاف العقيد العباسي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفًا مدفعيًّا على آليات قتالية تابعة للميليشيات، حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في الجبهة ذاتها.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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