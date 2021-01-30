طهران: دوي صفارات الإنذار في مناطق غرب العاصمة بسبب خلل فني

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران أن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة، كان بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك ازمايش، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال عودرزي: "صوت صافرات الإنذار انقطع بعد عدة دقائق".

وأضاف: "لا توجد أي مشكلة أمنية، وندعو السكان إلى عدم القلق".

وتابع: "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في منطقة غربي طهران غير صحيح".

من جهته، أكد مدير طوارئ طهران منصور درجاتي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن "تسرب المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة الليلة في طهران إلى داخل أنظمة الإنذار في إحدى المؤسسات غرب العاصمة أدى إلى تفعيل الأنظمة وإطلاق صفارات الإنذار".

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم سمعوا صوت صافرات الإنذار في مناطق غربي العاصمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته، نفى مطار "الإمام الخميني" الدولي تعرض طائرة تركية لخطر السقوط في طهران وقال: "الطائرة التركية غيرت مسارها نحو العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأشارت إدارة المطار، إلى أن قبطان الطائرة التركية قال إنه "سيعود إلى مطار الإمام الخميني بعد تحسن الأحوال الجوية".

وأكدت الإدارة عودة الملاحة إلى طبيعتها عقب استقرار الأحوال الجوية، وأن طائرة تابعة لشركة "ماهان" قادمة من إسطنبول، وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير"، هبطتا بسلام على مدرج المطار.