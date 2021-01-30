"الأرصاد" تنبِّه المدينة والشرقية وتبوك: رياح وسُحب رعدية وارتفاع في الأمواج

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

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