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​دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يحتفل بعيد مؤسسه ويعتذر عن استقبال الزوار

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​دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يحتفل بعيد مؤسسه ويعتذر عن استقبال الزوار ​دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يحتفل بعيد مؤسسه ويعتذر عن استقبال الزوار

مصراوي Masrawy

11:35 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب- مينا غالي:


يحتفل دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، بعيد مؤسسه "الأنبا أنطونيوس"، فيما أعلن اعتذاره عن استقبال الزيارات خلال الاحتفال.

وقال الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر: "يعتذر دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عن استقبال الآباء الكهنة والآباء الرهبان والزائرين في عشية وعيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس مع استثناء آباء دير القديس الأنبا بولا أول السواح كما هي العادة بين الديرين"، اليوم الجمعة، مع استمرار إغلاق الدير لحين إشعار آخر حرصًا على سلامة الجميع وعملًا بالاحترازات الصحية للوقاية من .

واحتفل أمس، دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط، بمرور50 عامًا على وفاة البابا كيرلس السادس، مؤسس الدير، فيما فتح الدير أبوابه لاستقبال الزائرين حسبما ذكر الأنبا كيرلس آقا مينا، أسقف ورئيس الدير في بيان صحفي.

وقال الأنبا كيرلس، إنه بمناسبة احتفال دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط بمرور خمسين عامًا على نياحة مؤسسه القديس البابا كيرلس السادس، وتلبية لرغبة محبي القديس لأخذ بركته، سيتم استقبال الزائرين من الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، وتقتصر الجولة على زيارة المزار فقط دون حضور القداسات مع مراعاة تطبيق الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.​

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