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"مدير زراعة الرياض" يزور الزلفي ويناقش خطط تحقيق برامج التحول الوطني

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التقى المحافظ.. وتفقد سير العمل بمكتب البيئة والمشاريع الزراعية والسدود

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجمعة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج والوفد المرافق له خلال زيارته التفقدية لمحافظة الزلفي.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من البرامج والخطط التي تعمل عليها وزارة البيئة ضمن برنامجها للتحول الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة لاستعراض لرؤية وخطط فرع الوزارة بمنطقة الرياض المستقبلية لمحافظة الزلفي.

وتفقد "الفراج" خلال زيارته لمحافظة الزلفي سير العمل بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، حيث عقد اجتماعاً مع موظفي المكتب طالب من خلاله الجميع إلى بذل المزيد والحرص على رفع أداء العمل وجودته، مؤكداً أهمية تضافر الجهود في سبيل تحقيق تطلعات الوزارة والمساهمة في نجاح خططها وبرامجها النوعية التي ستنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمستفيدين والمواطنين.

بعد ذلك، قام الدكتور الفراج بجولات تفقدية رافقه خلالها مدير مكتب البيئة بالمحافظة المهندس عبدالعزيز السلمان شملت السدود المائية في سمنان وعريعرة وعدد المشاريع الزراعية والبيوت المحمية والمزارع وروضة السبلة ومتنزه الزلفي الوطني.

وقال الفراج : هذه الجولات سواء لمحافظة الزلفي أو لمحافظات المنطقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في تفقد سير العمل بالمحافظات وتلمس احتياجاتها عن قرب تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة معرباً عن سروره لما شاهده خلال زيارته لمحافظة الزلفي.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الزلفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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