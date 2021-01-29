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"عايز فلوس الإيجار".. كيف أوقعت الشرطة بـ"مستريح الهرم"؟

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"عايز فلوس الإيجار".. كيف أوقعت الشرطة بـ"مستريح الهرم"؟ "عايز فلوس الإيجار".. كيف أوقعت الشرطة بـ"مستريح الهرم"؟

مصراوي Masrawy

11:20 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في الإيقاع بـ"مستريح جديد" احترف النصب على أصحاب السيارات بمنطقة الهرم.

لجأ ضباط المباحث إلى حيلة للإيقاع بصاحب معرض سيارات متهم بالنصب على أصحاب السيارات.

اتفق رجال الشرطة مع أحد الضحايا على الاتصال بالمشكو في حقه وطلب مقابلته بزعم "عايز فلوس الإيجار.. أجيلك فين؟".

لم يدر بخلد صاحب المعرض ما يحاك له في الخفاء. توجه الضحية إلى المكان المتفق عليه ولدى وصول "الهدف" كانت الشرطة في انتظاره.

البداية تعود إلى تعدد البلاغات أمام العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم اتهم مقدموها صاحب معرض سيارات يدعى "ياسر.م." بالنصب عليهم.

استمع العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم إلى الضحايا، وتبين أن المشكو في حقه يمتلك معرض سيارات خلف أحد الفنادق بشارع فيصل يحرر عقد إيجار مع مالكي سيارات "سوزوكي فان" مقابل منحهم 3 آلاف جنيه شهريا.

بعد مرور شهر او اثنين يعمد المشكو في حقه إلى بيع السيارات بعقود مزورة والتنصل من مسؤولية رد أي مبالغ لمالكي السيارات حتى وصل الأمر إلى 30 سيارة -حسب أقوال بعضهم-

عقب تقنين الإجراءات أعد رجال المباحث كمينا أسفر عن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لمواجهته بأصحاب البلاغات.

وتحرر الحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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