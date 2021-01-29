إطلالات اليوم: هبة مجدي ناعمة وسيرين عبد النور جريئة

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث الصور لهن وذلك عبر حساباتهن الشخصية بـ"انستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم موقع "مصراوي" خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على" انستجرام"

- هبة مجدي

ارتدت الفنانة هبة مجدي بلوفر باللون الموف مع بنطال جينز فاتح، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق باللونين الفضي والأخضر.

- أسماء جلال

ارتدت أسماء جلال جاكيت جينز بلون الفاتح ومعه قبعة رأس بلون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

- سالي عبد السلام

ارتدت المذيعة سالي عبد السلام جاكيت جينز مطرز بلون الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوع، وارتدت مجوهرات مكونه من حلقان صغيرة.

- ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بإطلالة جذابة، وارتدت تي شيرت بلون أسود، واعتمدت مكياجا قويا مع روج باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

- ميرنا نور الدين

ظهرت الممثلة ميرنا نور الدين رفقة العالمي مينا مسعود، حيث تشاركه في بطولة فيلمه الجديد "في عز الظهر"، مع الفنانة هنا الزاهد.

وارتدت سويت شيرت باللون الأبيض وعليه بنطلون جينز فاتح، واعتمدت مكياجا قويا وارتدت مجوهرات مكونة من ساعة وإكسسوارت يد وخواتم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف رفقة الفنان شيكو، مرتدية بلوزة مشجرة بألوان الأصفر والأسود والأبيض مع بنطلون جينز أسود.

ونسقت مع إطلالتها شنطة باللون الأصفر، وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بلوك رياضي داخل إحدى صالات الجيم، مرتدية تيشرت أبيض واسع مع بنطال رياضي، ونسقت مع إطلالتها كوتشي رياضي واختارت أن يكون شعرها مرفوعا، ووضعت هيد باند على رأسها واعتمدت مكياجا هادئا وخفيفا.

ديانا هشام

ظهرت الممثلة ديانا هشام برفقة إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، وارتدت تي شيرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا خفيفا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سيرين عبد النور

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة وجذابة وارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود.

وكان الفستان مكشوفًا من الصدر واعتمدت مكياجا قويا مع روج باللون الأحمر الغامق، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق واختارت أن يكون شعرها مرفوعا.