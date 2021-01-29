بالأبيض.. إطلالة ملائكية لـ"ياسمين صبري" في أحدث ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة بسيطة، اكتفت خلالها باللون الأبيض الجذاب والملائكي، حيث ارتدت فستانًا من القماش الشيفون طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض، كان لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحرصت ياسمين على أن تكون الإطلالة بسيطة، حيث لم تعتمد أي إكسسوارات، لكنها حاولت إبراز جمال خصلات شعرها الأسود المنسدل الناعم الطويل، واختارت مكياجًا ذو لمسات رقيقة اعتمدت فيه على رسمة العين.