أخبار عاجلة

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
وكيل "صناعة النواب": مستعدون لتقديم أي قوانين للنهوض بالصناعة -
فريق ترامب: لا يمكن إدانته بمجلس الشيوخ لأنه لم يعد في منصبه -
النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة -
سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون -
اليمن: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاكًا لهدنة الحديدة خلال شهر -
محكمة روسية تحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالأبيض.. إطلالة ملائكية لـ"ياسمين صبري" في أحدث ظهور لها

Print
بالأبيض.. إطلالة ملائكية لـ"ياسمين صبري" في أحدث ظهور لها بالأبيض.. إطلالة ملائكية لـ"ياسمين صبري" في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

02:04 م الجمعة 29 يناير 2021

كتبت- هند خليفة
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ياسمين صبري بإطلالة بسيطة، اكتفت خلالها باللون الأبيض الجذاب والملائكي، حيث ارتدت فستانًا من القماش الشيفون طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض، كان لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
وحرصت ياسمين على أن تكون الإطلالة بسيطة، حيث لم تعتمد أي إكسسوارات، لكنها حاولت إبراز جمال خصلات شعرها الأسود المنسدل الناعم الطويل، واختارت مكياجًا ذو لمسات رقيقة اعتمدت فيه على رسمة العين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية