صفف شعر الأميرات والنجمات.. 10 معلومات عن مشوار محمد صغير للعالمية

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

"طول عمري ولد شقي أحب المغامرة والتحدي، لا يوجد شيء صعب أو مستحيل، لكن أهم وأول خطوة هي اتخاذ القرار، ثم يأتي الإصرار والعمل بجد وضمير وثقة بالنفس.. استطعت أن أحقق ذاتي في حرفة اخترتها لأصل بها إلى مستوى عالمي، بالرغم من عدم إكمال دراستي في المدرسة".

كانت الكلمات السابقة بمثابة رسالة من خبير التجميل محمد الصغير، الذي توفي صباح اليوم-الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، والتي كان قد دونها في كتابه الذي أصدره عام 2015 ويحمل اسم "أيام من عمري"، ليلخص خلالها مشوار طويل بدأه من طفولته إلى أن أصبح خبير عالمي بالتجميل.

ومر خبير التجميل الشهير محمد الصغير، مؤخرًا بوعكة صحية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونُقل على أثرها إلى العناية المُركزة، ذلك الرجل هو والد المذيعة وزوجة الفنان أحمد السقا، مها الصغير، والذي قضى سنوات حياته يعمل في مجال التجميل ويتعاون مع الفنانات والمشاهير، فهو أحد أبرز مصففي الشعر محليًا وعربيًا، طوال حوالي 50 عامًا من العمل مع الفنانين والعاملين بالإعلام.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية، أبرز محطات حياة الصغير العملية، وفقًا لتأريخه لها في كتابه "أيام من عمري"، والتي اختتمها بإفتتاح أحد فروع مراكز التجميل، التي يملكها منذ شهر، في حضور عدد من الإعلاميين والفنانين.

1. كانت بداية مشوار الصغير في العمل بالتجميل، عام 1960 وهو في الثانية عشر من عُمره.

2. بدأ العمل مع خاله إبراهيم أمين بصالونه التجميلي، والذي كان يقع في مساكن شيراتون، حيث قرر ترك المدرسة وهو في الصف الثاني الإعدادي، إلى أن انفصلا.

3. تخصص في تصفيف الشعر عبر الدراسة في إحدى أشهر الأكاديميات في باريس ليحصل على الخبرات، فيقول في كتابه إنه لم يكن معه آنذاك إلا دورلات بسيطة فكان يأكل رغيفًا في اليوم نصفة في الصباح والنصف الآخر في المساء.

4. عمل في البداية بدون أجر إلى أن حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر.

5. افتتح الصغير مركزالتجميل الخاص به عام 1980، والذي تعامل خلاله مع أشهر الفنانين في مصر، بداية من أجيال فناني الأبيض والأسود مثل الفنانة الراحلة فاتن حمامة وصولًا إلى العالمية إذ عمل مع الفنانتان صوفيا لورين وكلوديا شيفر

6. ووفق ما ذكره في كتابه أيام من عمري، لفت الصغير إلى أن أول علامات نجاحه، حينما تقابل مع الأميرة فوزية زوجة الأمير السعودي فواز بن عبدالعزيز آل سعود، لتصفيف شعرها في الستينيات، التي تواجدت في مصر لحضور حفل أم كلثوم، وتم ترشيحه من قبل ابنة أختها، لكن عندما رأت الأميرة الشاب الصغير، رأى في عينيها تساؤلات لم تعجبه لصغر سِنه حينها، لكن في النهاية نجح في أن ينال إعجابها بتصفيفة شعرها، لتبدأ من هنا شهرته.

7. واعتبر الصغيرأن الفنانة ليلى علوي كانت "وش السعد" عليه، والتي زارته في محل خاله، ببدايه عمله في تصفيف الشعر، ثم ترددت بكثافة الفنانات، وجمعتهما صداقة، لذا أهدى أول نسخة من كتابه إلى "علوي".

8. للصغير براند مسجل باسمه فى موضات الشعر

9. كان الصغير عضوا فى عدة مؤسسات عالمية مختصة بتحديد موضات الجمال، منها "كواف فرانشيز هوت" و"كوافير مونديال".

10. حصل على جائزة Oscar Viewing Award العالمية.