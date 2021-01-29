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فيتامين E.. سر الصحة والجمال

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فيتامين E.. سر الصحة والجمال فيتامين E.. سر الصحة والجمال

مصراوي Masrawy

01:00 ص الجمعة 29 يناير 2021

د ب أ–

أوردت مجلة "Instyle" أن فيتامين E يعد بمثابة سر الصحة والجمال؛ حيث إنه يعمل على حماية خلايا الجسم، وتثبيط العمليات الالتهابية، وتقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد على التمتع ببشرة ملساء ومفعمة بالشباب والحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن فيتامين E هو فيتامين قابل للذوبان في ويتواجد بشكل طبيعي في الأغذية النباتية، خاصة الزيوت مثل زيت دوار الشمس وزيت الزيتون وزيت جنين القمح، إلى جانب المكسرات، خاصة اللوز والبندق والفول السوداني، بالإضافة إلى الخضروات مثل الهليون والطماطم. ويتراوح الاحتياج اليومي من فيتامين E بين 11 و 15 ملليجرام.

ويحدث نقص فيتامين E في الجسم بسبب سوء التغذية أو بعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء، وتتمثل أعراضه في التعب المستمر وضعف العضلات والخمول وأمراض شبكية العين.

وبفضل تأثيره المضاد للأكسدة يدخل فيتامين E ضمن مكونات مستحضرات العناية بالبشرة، وذلك لحماية البشرة من الأضرار، التي تلحق بالخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ومن ثم فهو يحميها من الشيخوخة.

ويعمل فيتامين E أيضا على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، الذي يحميها من الجراثيم، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة ناعمة كالحرير.

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مصراوي Masrawy

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