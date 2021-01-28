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بريطانيا تضيف الإمارات وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا

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بريطانيا تضيف الإمارات وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا بريطانيا تضيف الإمارات وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

10:30 م الخميس 28 يناير 2021

لندن - (أ ش أ):
أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن إضافة الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع المسافرون إليها من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتشار .
وأوضح شابس، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، نقلتها (سي.إن.إن.) الأمريكية، أن بريطانيا ستقوم بتمديد حظر السفر بإضافة الإمارات وبوروندي ورواندا إلى القائمة اعتباراً من ظهر غد الجمعة.
وأضاف أن "هذا يعني أن الأشخاص الذين كانوا في هذه البلدان أو عبروا من خلالها سيرفض دخولُهم، باستثناء البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الثالثة الذين يتمتعون بحقوق إقامة والذين يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام في المنزل".

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