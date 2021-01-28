غلق كلي لمدة 3 أيام.. ننشر خريطة التحويلات المرورية بطريق الفيوم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين لمدة 3 أيام بدءا من غد الجمعة وتحويلات مرورية بمحيط الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكباري المشاة التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية وبوابتي خوفو وأحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم والذي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيتم البدء فى رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهي (الجسم المعدني للكوبري) الخاصة بـ3 كباري مشاه بالمواقع المشار اليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصه بكل كوبري.

ويستلزم الأمر إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين(كل اتجاه على حدا) لمدى ثلاث أيام وذلك ابتداء من صباح الغد وحتى صباح الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.

الإدارة العامة لمرور الجيزة أعدت تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

- أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط: سيتم غلق طريق الفيوم من أمام فتحه الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابة أحمس على أن يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية الى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركه السير الأصلية في هذا الاتجاه.

كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحه الدوران المشار اليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال بكباري المشاة ثم العودة مرهة أخرى للاتجاه الأصلي لطريق الفيوم( القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية ) من خلال السير بفتحه الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الاعمال.

- فيما يخص حركة سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام فسوف يتم السير إجباري يمينا اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقه التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الأعمال بكباري المشاة ثم العودة للاتجاه الأصلي (طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم).

- أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم: سيتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من أمام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبري المشاة الاول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الاهرام بالطريق البطئ والعودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي بطريق الفيوم ( القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم) بعد تجاوز مواقع أعمال كباري المشاة.

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي وترغب في الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية و ميدان النصر وشارع الهرم تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار إليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 مترا لتعمل كفتحه دوران مزدوجة.

وسيتم وضع فواصل نيوجيرسي فايبر ومحددات فسفورية بالإضافة الى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكافة وسائل الامن الصناعي لضمان عدم التعارض والتداخل في اتجاهات السير، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.