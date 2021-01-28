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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، زيادة عدد الرحلات المنتظمة من روسيا إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من حوالي 10 مطارات روسية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن الرحلات الدولية من المدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير.

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.