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تعلن زيادة رحلاتها المنتظمة إلى اعتبارا من الشهر المقبل

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روسيا تعلن زيادة رحلاتها المنتظمة إلى مصر اعتبارا من الشهر المقبل تعلن زيادة رحلاتها المنتظمة إلى اعتبارا من الشهر المقبل

مصراوي Masrawy

09:49 م الخميس 28 يناير 2021

وكالات:

أعلن مقر مكافحة في ، زيادة عدد الرحلات المنتظمة من روسيا إلى بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من حوالي 10 مطارات روسية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن الرحلات الدولية من المدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير.

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

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