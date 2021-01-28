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مقتل عدة أشخاص جراء تسرب كيماوي في جورجيا الأمريكية

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مقتل عدة أشخاص جراء تسرب كيماوي في جورجيا الأمريكية مقتل عدة أشخاص جراء تسرب كيماوي في جورجيا الأمريكية

مصراوي Masrawy

09:46 م الخميس 28 يناير 2021

واشنطن - (د ب ا):
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس ، أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في أعقاب تسرب كيماوي في مصنع لمعالجة الأغذية في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة.

وتسبب تسرب النيتروجين السائل في وفاة ستة أشخاص على الأقل ، وفقا لإذاعة "دبليو إس بي تي في " في أتلانتا. وذكر التقرير أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في المصنع وواحد في مستشفى قريب.

وقال مجلس إدارة المدرسة المحلية في مقاطعة هول إن الطلاب كانوا يحتمون في مكانهم "بسبب تسرب النيتروجين في مصنع الدواجن القريب."

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