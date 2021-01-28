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الأردن : بدء إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا 4 شباط

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الأردن : بدء إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا 4 شباط الأردن : بدء إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا 4 شباط

جى بي سي نيوز :- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة وائل الهياجنة، إنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية لمطاعيم كورونا يوم الخميس، الموافق 4 شباط المقبل.

وأكد الهياجنة في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة حرصت على حفظ الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار إلى أن عدد المسجلين عبر منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، بلغ 344 ألف مسجل، مضيفا “نسب الالتزام ترتفع مقارنة بالأيام التي بدأ فيها البرنامج الوطني للتطعيم”‏.

وأكد الهياجنة أن هناك مراجعة يومية لكل ما قد يصنف “عارضا جانبيا خطيرا للقاحات”، واتخاذ إجراءات بوجود خبراء لمناقشة هذه الأعراض.

وبين الهياجنة أن جميع الأعراض التي ظهرت بعد التطعيم ليست خطيرة، مشيرا إلى أن 1% من متلقي لقاح فايزر أصيبوا بضيق تنفس ولم يتم ادخالهم للمستشفيات.

وقال الهياجنة إن نحو 74% ممن تلقوا اللقاحات، أخذوا لقاح سينوفارم الصيني وذلك استنادا للكميات الموجودة.

وأوضح الهياجنة أن نسب الالتزام بأخذ اللقاح لمن وصلهم الرسائل تتزايد.

وعرض الهياجنة نسب الإصابة وإيجابية الفحوصات وإشغال المستشفيات وغرف ‏العناية وأجهزة التنفس، مبيناً أن الأرقام بانخفاض مستمر.

وأضاف أن فروقات واضحة في المنحنى الوبائي سجلها الأردن خلال الفترة الماضية، حيث وصل الأردن خلال آخر 3 أيام إلى نسب إيجابية الفحوصات تقل عن 4% وهذا مؤشر جيد، وفقا لقوله.

جي بي سي نيوز

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